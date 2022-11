Fitch: rating BBB stabile per l'Italia, crescita per il 2023 a -0,4%

Politica

Manovra, da bonus ad assegno unico: le novità sul tavolo del governo

Il premier Giorgia Meloni ha incontrato esponenti dell’esecutivo e capigruppo a Palazzo Chigi per affrontare tempistiche e contenuti della legge di bilancio. Si lavora a misure su stop scudo capitali (che però dovrebbe slittare), tregua fiscale e taglio del cuneo. Ci sarà anche un pacchetto famiglia con l’ipotesi di 100 euro in più per gemelli e nuclei numerosi nell’assegno unico. E tra le ipotesi spunta il taglio dell'Iva su prodotti come pane e latte

A Palazzo Chigi si è svolto un vertice di governo a cui hanno partecipato il premier Giorgia Meloni con esponenti del governo e i capigruppo di maggioranza. Al centro dell’incontro la manovra. Come anticipato da Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l'attuazione del programma, si è affrontato “il tema della tempistica e dei contenuti: le cifre sono quelle già previste dalla Nadef, ora bisogna andare avanti”

Per la manovra il governo potrebbe mettere sul piatto circa 30-32 miliardi. Previsto un nocciolo duro di misure destinate a tutelare famiglie e imprese dal caro-energia, che potrebbero assorbire fino a 21 miliardi. E poi un corollario fatto di interventi di diversa natura. Si va dalle pensioni, con la necessità di superare la legge Fornero; al fisco, con la flat tax in una doppia versione ma solo per gli autonomi; fino ai sostegni alla natalità