10/10 ©IPA/Fotogramma

“Senza il Reddito di cittadinanza rimarrebbe solo la Caritas…”, aveva sottolineato Tridico. “Esiste la Naspi per chi perde il lavoro, per un massimo di 2 anni. Ma ricordiamoci sempre che il Rdc oggi per i due terzi viene dato a persone che non possono lavorare (anziani, disabili, minori), o non hanno mai lavorato, o non hanno una storia contributiva recente"

Manovra, rebus risorse. Rinviato rialzo tetto al contante