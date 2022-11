Il Portogallo pronto a introdurre la settimana lavorativa di 4 giorni

In ufficio un giorno in meno ma allo stesso stipendio. È la novità in arrivo in Portogallo, dove il governo socialista guidato dal premier António Costa si prepara a introdurre la cosiddetta “settimana lavorativa corta” per il settore privato. Un esperimento simile a quello intrapreso nel Regno Unito che durerà sei mesi a partire dal 2023 e potrebbe essere esteso anche alla pubblica amministrazione se dovesse dare risultati positivi.