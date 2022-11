Twitter, Musk sui licenziamenti: "Non avevo scelta"

"Sfortunatamente non c'è scelta quando un'azienda perde oltre 4 milioni di dollari al giorno", ha scritto in un tweet il nuovo proprietario della compagnia di San Francisco. E ha sottolineato: a tutti coloro che sono stati licenziati, "sono stati offerti tre mesi di stipendio" come buona uscita, "che è il 50% in più di quello che è richiesto" dalla legge