Aiuti Ter, proroga al 2023 per restituire bonus Ricerca e Sviluppo

Il governo è intenzionato per ora a non battere cassa per farsi restituire i bonus per Ricerca e Sviluppo utilizzati senza averne diritto nel passato. La scadenza per presentare la domanda di riversamento, che era prevista per fine mese e che avrebbe consentito il versamento di quanto indebitamente utilizzato senza pagare sanzioni o interessi, verrà prorogata di un altro anno, fino al 31 ottobre 2023

