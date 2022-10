Governo Truss, la Brexit si fa ancora sentire

“Mi scuso per gli errori, ora sono concentrata nel portare a termine l'incarico" . Liz Truss, primo ministro britannico, ha fatto retromarcia sulle politiche fiscali messe in campo dal suo governo nelle ultime settimane. La tempesta dei mercati ha costretto il cancelliere dello scacchiere Kwasi Kwarteng ad abbandonare il suo ruolo. Al suo posto è arrivato Jeremy Hunt, che ieri ha annunciato il taglio quasi completo delle misure del pacchetto, adottate solo a settembre. Cosa è successo nel Regno Unito? Perché si è arrivati, in poco tempo, a questa intensa crisi nel Paese?

Gb, Truss: "Mi scuso per errori, vado avanti per interesse del Paese"

"Manca un piano economico coerente"

Secondo Castelli, dopo il referendum del 2016 e l’uscita definitiva del Paese dall’Ue è mancato un vero piano economico. “Abbiamo avuto un approccio di estrema liberalizzazione che, però, non ha un piano coerente. Ad esempio, il Regno Unito è stato il primo Paese ad annunciare di voler passare alle auto elettriche, ma non vuole costruire centrali aggiuntive per far caricare le macchine. E, secondo i dati, di centrali ne servirebbero otto”.