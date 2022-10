Confindustria, Bonomi: "Sia un governo di ministri inappuntabili"

Il presidente di Confindustria auspica un governo efficiente con ministri che "conoscano bene la macchina pubblica ed i dossier". Di Confindustria il leader degli industriali sottolinea "l'assoluta autonomia da qualsiasi preferenza politica" ascolta articolo Condividi

Non c’è tempo da perdere. Carlo Bonomi aspetta un governo al più presto “perché le decisioni da prendere sono drammaticamente urgenti” e spera in un esecutivo “inappuntabile nelle persone che lo compongono e fermo nelle scelte che gli competono”. Questo è quello che chiede il presidente di Confindustria a nome degli industriali dal Convegno dei Giovani a Capri. “Oggi aspettiamo con impazienza la formazione di un nuovo governo per confrontarci sulle misure urgenti di cui ha bisogno questo paese e che dovranno essere adottare'' afferma il presidente. ''Questa è l'unica maniera che noi pratichiamo per confrontarci con la politica e con le istituzioni, cioè proporre la nostra visione per lo sviluppo del paese, dell'industria e del lavoro''.

Bonomi: “L’emergenza attuale non consente di perdere tempo” approfondimento Nuovo governo, le ultime news di oggi 15 ottobre. DIRETTA “I problemi in Italia sono drammaticamente urgenti ed i ministri dovranno conoscere bene la macchina pubblica e i dossier, l'emergenza attuale non consente di perdere tempo” dichiara il presidente di Confindustria. “Ancora qualche giorno e il nostro lavoro ricomincerà con il nuovo governo e la nostra complicata missione è assicurare una rappresentanza all'altezza delle sfide che dobbiamo affrontare, svolgendola sempre con un occhio concentrato a quello che è il complesso sviluppo, la crescita del paese e della coesione, non solo delle nostre imprese ma di tutta l'Italia” sottolinea il presidente.

Bonomi su Confindustria: “assoluta autonomia da qualsiasi preferenza politica” approfondimento Confindustria, peggiorano dati occupazione e produzione in Vda Per Bonomi è un momento importante anche per Confindustria "per ragionare insieme - dice alla platea dei giovani Imprenditori - su quelle che possono analisi e proposte da trasmettere al futuro governo ed all'intera società italiana". Di Confindustria il leader degli industriali sottolinea "l'assoluta autonomia dell'azione da qualunque preferenza politica, partitica e di Governo". Convinti che senza industria non c'è Italia e pronti a criticare sempre, anche con durezza, le misure che non ci convincono” conclude l’imprenditore.