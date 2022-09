Rapporto: il futuro del lavoro è nel Metaverso

La pandemia ha inaugurato l’era dello smart-working. Una realtà che ha preso piede da qualche anno ma che potrebbe presto essere rivoluzionata e i dati lo stanno annunciando

"The metaverse: the future of work?" è il nuovo rapporto di Regus, organizzazione che analizza i cambiamenti negli spazi di lavoro nel mondo.

Cosa ci raccontano i dati

Gli esperti hanno intervistato 2.258 impiegati e dirigenti aziendali britannici per valutare le loro prospettive sul nuovo trend tecnologico. Due aziende su tre sono fiduciose che il percorso professionale si svilupperà nel Metaverso, una transizione favorita dallo smart working che ha iniziato aziende e dipendenti a un modo di lavorare ibrido, tra penne, fogli, call e file condivisi. Il 44% degli impiegati è convinto che, grazie al Metaverso, la comunicazione con colleghi e superiori migliorerà, mentre il 35% tira in ballo i vantaggi per la formazione. Secondo più della metà, il lavoro nel Metaverso avrà conseguenze positive anche sulla salute mentale visto che i dipendenti andrebbero incontro a minore stress e maggiori opportunità di svago.

Le possibilità del Metaverso

Anche Forbes esalta le opportunità dei meta-jobs.“Le videochiamate non forniscono la giusta struttura sociale per collaborare in modo efficace. D'altra parte, il metaverso fornisce valore nel riunire le persone in uno spazio condiviso per stimolare la creatività. È l'unico sistema in grado di replicare efficacemente le sessioni di brainstorming che avvengono di persona”. Il Metaverso offrirebbe la possibilità di offrire una formazione più approfondita ai dipendenti da remoto senza perdere la parte “pratica” dell’apprendimento.

Tra le aziende più entusiaste di questa novità ci sono quelle che si occupano di fornire assistenza clienti. Invece della telefonata di supporto standard, il Metaverse può consentire al personale di supporto di guidare fisicamente i clienti attraverso il processo per risolvere i loro problemi.