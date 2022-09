Empowerment femminile, gli eventi di Manageritalia Emilia Romagna

Tante le iniziative previste per offrire un percorso che possa incrementare il numero delle donne nei consigli di amministrazione. Un percorso che fa parte del Piano per L'Uguaglianza della Città Metropolitana di Bologna e che darà accesso ad una Short List disponibile a Imprese Pubbliche e private che cercano talenti per i propri CDA ascolta articolo Condividi

Dalle parole ai fatti. Si chiama Women on board il progetto rivolto alle dirigenti del territorio emiliano-romagnolo e non solo, pensato per favorire l’accesso delle donne a posizioni di responsabilità in aziende e in società pubbliche e private, oltre che per ridurre il divario di genere nei Consigli di Amministrazione.

L' iniziativa, promossa da Manageritalia ER Manager 3D e dal Gruppo Minerva di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna, in collaborazione con Fondazione Hub del Territorio ER e AIDP ER, si sviluppa in un percorso formativo di 5 incontri a partire dal 20 settembre (clicca qui per leggere il programma) che si concluderà con la consegna degli attestati di partecipazione il 3 dicembre. Gli interventi di relatori e testimonial si concentreranno su temi che forniranno alle partecipanti competenze utili per far parte dei board di società pubbliche e private.