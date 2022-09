Superbonus villette, 30% dei lavori deve essere ultimato entro il 30/9

Bisognerà rispettare la scadenza di fine mese per ottenere il credito fiscale per gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 2022. Nella percentuale possono rientrare anche altre operazioni ricomprese nella ristrutturazione, ad esempio quelle che prevedono il 50% di detrazione, come il cambio degli infissi. A certificare il raggiungimento dell’obiettivo dovrà essere il direttore dei lavori con una dichiarazione e una serie di documenti