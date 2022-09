Eataly: accordo con Investindustrial, primo socio al 52%

Economia

Rincari di oltre il 100% per le bollette di moltissime aziende italiane, dal settore del turismo a quello manifatturiero come carta e ceramica. Le attività che hanno bisogno di molta energia per funzionare stanno lavorando a regime ridotto per mantenere i costi sostenibili

Un’indagine Swg per Confesercenti ha mostrato come nel settore commercio, servizi e turismo la situazione potrebbe addirittura peggiorare per un’impresa su 3 e per il 28% degli intervistati la causa è dell’aumento dei costi energetici. E molte aziende non escludono di fermarsi