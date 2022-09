Treni Italo, possibile interesse di MSC: ipotesi cessione per 6,5 mld

Dopo aver visto sfumare l’operazione Ita, il colosso marittimo mondiale MSC starebbe pensando ai treni di Italo. Secondo il Corriere della Sera l’operazione consentirebbe di espandere così i propri investimenti nella logistica e nel trasporto passeggeri verso i porti italiani. L’accordo si aggirerebbe tra i 6 e i 7 miliardi di euro.

“L’acquisizione di Italo, stando alla ricostruzione delle fonti, potrebbe essere integrata in Medway Italia, azienda ferroviaria del gruppo Msc che ha ottenuto l’autorizzazione a muovere i convogli anche in Svizzera, Austria, Germania, Belgio e Olanda - spiega il quotidiano - . In questo modo il colosso della logistica da un lato sfrutterebbe le sinergie per espandere la rete di Medway per il trasporto merci, dall’altro concretizzerebbe quella intermodalità treno-aereo-nave che vedrebbe i passeggeri imbarcare il bagaglio alla stazione ferroviaria in Italia e riceverlo, per esempio, a Miami a bordo di una delle navi di Msc Crociere o ai nastri di consegna dell’aeroporto di New York dopo un volo preceduto da un tragitto sui binari”.