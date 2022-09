Mps, ok dell’assemblea all’aumento di capitale da 2,5 miliardi

Soddisfazione per l'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria di Mps, dell'aumento di capitale da 2.5 miliardi di euro, che sarà in parte finanziato dal Tesoro e in parte dal mercato ascolta articolo Condividi

Via libera all’aumento di capitale per un importo massimo di 2 miliardi e mezzo di euro in un’unica soluzione. L’assemblea della banca Monti dei Paschi di Siena ha approvato la ricapitalizzazione dell’istituto senese in larghissima maggioranza. L’ok infatti è stato dato dal 99,63% del capitale votante. Praticamente tutto il Tesoro la cui quota del 64,23% rappresenta la quasi totalità del capitale intervenuto in assemblea. Il Mef metterà 1,6 miliardi nell’operazione. Si tratta del quinto aumento di capitale in poco più di 10 anni.



Lovaglio: L'operazione va fatta entro novembre La ricapitalizzazione verrà lanciata tra ottobre e novembre dal ceo Luigi Lovaglio che la ritiene necessaria "per garantire una adeguata patrimonializzazione alla banca anche in un'ottica prospettica". "Il cda è compatto, adesso si corre e in ottobre partiremo" ha detto l'amministratore delegato di Banca Mps, Luigi Lovaglio. Piú di un terzo dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro "sarà destinato allo scopo dell'esodo volontario di alcuni dipendenti" fa sapere Lovaglio. "Se questa operazione va in porto avremo 270 milioni di costi in meno e doteremo la banca di un risultato operativo in un'area confortevole al pari di altri competitor". Soddisfatta dell'operazione anche la presidente di Banca Mps, Patrizia Grieco che ha dichiarato "sono sempre fiduciosa sull'esito positivo".