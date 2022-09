8/8 ©IPA/Fotogramma

UNA BUONA NOTIZIA PER INIZIO OTTOBRE – Per chi vorrà vedere quanto prima gli effetti di queste rivalutazioni c’è da attendere l’inizio del mese di ottobre: le Poste hanno reso noto il calendario per il ritiro in persona. Si va dal 1° ottobre, giorno in cui coloro che hanno un cognome che inizia per A potranno iniziare a ritirare, al 7 ottobre, giorno in cui coloro che hanno un cognome per Z potranno concludere la fase del ritiro. Diverso il discorso per chi ha l’accredito sul conto corrente: per loro la data è quella del primo giorno “bancabile”, lunedì 3 ottobre