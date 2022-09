Porsche, ok per l'IPO: Volkswagen pronta a quotazione a Francoforte

Volkswagen ha dato via libera allo sbarco in Borsa di Porsche, il suo marchio più prestigioso: è una delle più importanti quotazioni mai realizzate in Europa. Il titolo Porsche esordirà alla Borsa di Francoforte entro fine anno: già a fine settembre o a inizio ottobre. La casa di Stoccarda, famosa per le sue auto sportive, va in Borsa nonostante le difficoltà del settore auto, penalizzato dalla carenza di chip a livello globale, e le attuali condizioni di forte volatilità dei mercati finanziari. Gli investitori si attendono una valutazione complesiva compresa tra i 60 e gli 85 miliardi di euro. Se fosse nella parte alta della stima, la quotazione sarebbe la più grande di sempre in Germania, e la più importante in Europa dal 1999.