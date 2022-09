8/11 ©Ansa

Il problema non risparmia le aziende zootecniche: quasi un allevamento su dieci, ha denunciato la Coldiretti, è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività per l'esplosione dei costi. "Fino a oggi grazie alla cooperazione fra allevatori, industrie e grande distribuzione si è riusciti a contenere gli aumenti nei confronti di consumatori e cittadini, ma adesso non siamo più in grado di reggere se non con un aumento dei prezzi perché la situazione sta diventando insostenibile", ha detto il presidente Ettore Prandini