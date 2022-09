1/10 ©Ansa

Per scoprire come i prezzi della Gdo (Grande distribuzione organizzata) siano aumentati, e quali sono i punti vendita più economici in Italia, Altroconsumo ha pubblicato la sua inchiesta annuale. I dati esaminati provengono dall’analisi di un campione di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città italiane, per stimare le insegne più economiche tra ipermercati, supermercati e discount

GUARDA IL VIDEO: Confagricoltura: "Misure o carrello spesa sempre più caro"