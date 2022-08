Taglio accise benzina, prorogato fino al 5 ottobre

Restano in vigore le misure per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Ma secondo i consumatori servono azioni più durature. I prezzi del diesel tornano a salire in maniera vertiginosa

Il taglio delle accise carburanti resta in vigore. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Ma il prezzo dei carburanti non sembra frenare.

Impennata per il diesel

A pagare di più sono gli utenti a motorizzazione diesel. Nella settimana dal 22 al 28 agosto c'è stata un'impennata per il prezzo del gasolio per auto che è tornato sopra quota 1,80 euro (+3,69% sulla settimana precedente) mentre la benzina ha avuto solo un piccolo ritocco all'insù a 1,76 euro (+0,70%). E cresce anche il costo del gasolio per riscaldamento a 1,870 euro nella settimana chiusa ieri in aumento del 4,28% (+7,68 centesimi) sulla settimana prima, secondo i dati del ministero della Transizione ecologica (Mite).