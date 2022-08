1/9 ©IPA/Fotogramma

Anche gli ospedali temono gli effetti dei rincari dell'energia, che potrebbero far saltare i bilanci delle aziende sanitarie e mettere a rischio la capacità di erogare i servizi. A lanciare l'allarme è la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso). "Occorre un contributo adatto a garantire la copertura totale delle spese aggiuntive per la bolletta in maniera da poter sterilizzare nei bilanci gli effetti del costo extra dell'energia così come già fatto peraltro per l'emergenza Covid", ha detto il presidente Giovanni Migliore

Ospedale San Martino di Genova, manca personale