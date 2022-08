8/9 ©Getty

Le modalità e la data della prova scritta saranno annunciate il prossimo 3 novembre. Verrà valutata in trentesimi. Saranno ammessi all'orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 e rientreranno in graduatoria nel limite massimo dei posti messi a concorso, aumentati fino al 30%. L’eventuale frazione decimale verrà arrotondata all’intero per eccesso. I candidati che si collocheranno a parità di punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria sarannno comunque ammessi alla prova orale, anche questa valutata in trentesimi (21 è la sufficienza)