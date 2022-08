6/10 ©IPA/Fotogramma

IN CUCINA- Da non dimenticare poi come sia importante anche sfruttare bene il gas a disposizione in cucina: in questo senso non va sottovalutato l’apporto dei piani cottura ad induzione, l’utilizzo dei coperchi per far bollire e per far cuocere i cibi e anche della pentola a pressione, che permette di dimezzare i tempi di cottura. Fondamentale l’apporto del microonde, sia per riscaldare i cibi che anche per cuocerli: in questo modo si evita di ricorrere al forno elettrico, certamente più dispendioso a livello energetico