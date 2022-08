5/11 ©Ansa

DISTRIBUZIONE ALIMENTARE - Bollette "quintuplicate" rispetto alla norma, denuncia Fida - Confcommercio, e rischio chiusure anche nella distribuzione alimentare al dettaglio. Un settore caratterizzato da una "bassissima marginalità - spiega la presidente Donatella Prampolini - non può sostenere costi energetici su base mensile che impattano per il 10% sui conti economici, quando in condizioni di normalità non andavano oltre il 2%"

