GM richiama 484mila auto con cinture di sicurezza difettose

Centinaia di migliaia di veicoli stanno venendo richiamati da General Motors negli Stati Uniti per problemi dei sedili posteriori delle cinture di sicurezza. Il provvedimento, come riporta la Nbc, coinvolge i modelli, 484mila in tutto, di Cadillac Escalades, Chevrolet Suburbans, Tahoes e Gmc Yukons con una terza fila di posti. L’azienda fa sapere comunque che non ci sono stati incidenti legati al difetto.