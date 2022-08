L'inflazione spaventa gli italiani che ritardano acquisti più costosi

I dati del Consumer Tracker di Deloitte mostrano che i consumatori italiani sono spaventati dal rialzo poderoso dei prezzi. Il 43% dichiara di temere di non riuscire a effettuare i pagamenti a breve termine, il 57% sta ritardando i grandi acquisti e più di tre quarti si dicono preoccupati per i propri risparmi. E il futuro non sembra prevedere miglioramenti, almeno secondo chi ha risposto al sondaggio: solo uno su tre si dichiara ottimista per la propria situazione finanziaria nei prossimi anni e addirittura l'84% si attende che i prezzi salgano ancora di più.



Guarda nel video il commento di Fabio Pompei, amministratore delegato di Deloitte Italia, ospite a Sky TG24 Business. Guarda qui sotto l'intera puntata del 5 agosto 2022.