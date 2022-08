Sembra un vero e proprio fuggi fuggi quello da Borsa italiana. Piazza Affari nei primi sette mesi del 2022 ha perso quasi 50 miliardi di euro, sommando il valore delle aziende che hanno deciso di uscire dalla borsa.

Tod's ultima di una lunga serie



L’annuncio di Diego Della Valle per il riacquisto delle azioni di Tod’s e l’addio alla borsa è solo l’ultimo di una lunga serie. Tra i nomi più importanti ci sono Atlantia, il gigante delle infrastrutture della famiglia Benetton che ha deciso di riacquistare le azioni per evitarsi scalate ostili, ed Exor, la holding della famiglia Agnelli che si trasferirà nella borsa di Amsterdam (gestita sempre da Euronext, come Piazza Affari). E poi Autogrill, Cerved, Cattolica Assicurazioni e la stessa A.S. Roma.

In totale, secondo un'elaborazione di Sky TG24 sulla base degli ultimi valori di mercato, si arriva a più di 47 miliardi di euro di azioni cancellate (o che attendono questo destino), non compensati dalle nuove matricole che hanno fatto ingresso in borsa, numerose ma mediamente di piccole dimensioni. Dall'inizio dell'anno abbiamo già ampiamente superato le uscite dalla borsa del 2021, che erano valse poco meno di 10 miliardi di euro.

L'azionista di Stato



Così a Piazza Affari l'azionista Stato diventa sempre più centrale: in un modo o nell’altro il Ministero dell’Economia ha un piede - direttamente o indirettamente - in 8 società tra le 20 più ricche del listino Ftse Mib.