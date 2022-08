1/11 ©IPA/Fotogramma

Nel 2021 le compravendite di abitazioni nelle località turistiche sono aumentate del 41,1% rispetto al 2020, con una intensità maggiore rispetto alla variazione media nazionale (+34%), e nel 2022 il prezzo medio per l'acquisto di un'abitazione turistica in Italia si attesta a 2.550 euro al metro quadro, con un trend dei prezzi di vendita delle case per vacanza in aumento, mediamente del 3,2% annuo

