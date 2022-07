5/10 ©Ansa

Questa è perciò una sostanziale inversione di tendenza: la Fabi evidenzia come nel 2018 la media dei tassi di interesse sui mutui fosse pari al 2,26% e sia poi progressivamente calata nei tre anni successivi, scendendo all'1,88% nel 2019, all'1,69% del 2020, all'1,59% del 2021, per poi risalire già a maggio scorso, quando era arrivata a 1,61%

Compromesso Bce: rialzo tassi con scudo anti-spread