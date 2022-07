Twitter a Musk: "La richiesta per la fine dell'accordo non è valida"

La richiesta di Elon Musk di mettere fine di all'accordo di 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter "non è valida ed è sbagliata". Lo afferma la società in una lettera ai legali dell'amministratore di Tesla, che nei giorni scorsi aveva invece comunicato la decisione di far saltare l'accordo con l'azienda . Twitter è "impegnata" a chiudere l'accordo con Musk al "prezzo e nei termini stabiliti", si legge nella lettera inviata dalla società che cinguetta ai legali del patron di Tesla.

La società annuncia che agirà per vie legali

Twitter ribadisce di essere intenzionata a seguire le vie legali per attuare l'accordo e si dice "fiduciosa" sul fatto che prevarrà in tribunale. La società ritiene che la richiesta per mettere fine all'accordo sia "non valida e sbagliata", oltre a essere un rigetto degli "obblighi previsti". Twitter sostiene inoltre di non aver violato nessuno degli obblighi previsti dall'accordo di fusione con Musk.