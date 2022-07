Ladri di acqua, con tariffe basse pochi investimenti

Per l’acqua che esce dai nostri rubinetti spendiamo meno della maggior parte degli altri Paesi europei. Una buona notizia, viene da pensare. La bolletta idrica in Italia è molto più leggera di quella tedesca o francese, ma a ben vedere c’è anche l’altra faccia della medaglia. Tariffe basse comportano meno investimenti nella rete e questo contribuisce al cattivo stato di salute dei nostri acquedotti.

Con le tariffe il 70% degli investimenti

Ma andiamo con ordine. Più del 70 per cento dei soldi spesi per la manutenzione, il miglioramento di tubi, serbatoi e fogne è finanziato con le bollette. Il prezzo in fattura è stabilito dallo Stato, calcolato in metri cubi e in Italia, in media, è di circa 2 euro. Non si paga l’acqua in sé, che è una risorsa pubblica e gratuita, ma tutto ciò che è legato al suo trasporto, alla depurazione e allo smaltimento in proporzione ai consumi.