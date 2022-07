8/10 ©Ansa

Per Luigi Marattin si è di fronte a un primo passo per la costruzione di un nuovo patto tra fisco e contribuente. “Lo Stato consentirà di rateizzare in 72 rate mensili i debiti col fisco fino a 120.000 euro per cartella, senza burocrazia e senza adempimenti; e aumenta da 5 a 8 il numero di rate non pagate dopo il quale perdi il beneficio. In cambio, una cosa molto semplice: dopo 8 rate non pagate, perdi per sempre quel beneficio. Quindi fiducia e zero burocrazia, in cambio di maggiore serietà", ha dichiarato