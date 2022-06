Lavoro, Istat: a maggio in Italia -49 mila occupati

Economia

Con l’arrivo dell’estate, per alcuni lavoratori, è il momento di ricevere un’entrata in più in busta paga: la tanto attesa quattordicesima. Si tratta di un importo aggiuntivo alle dodici mensilità ordinarie di paga, previsto dai contratti collettivi di lavoro e corrisposto in genere prima del periodo feriale, tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio