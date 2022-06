Rolls Royce, bonus di 2000 sterline ai dipendenti per il caro vita

Rolls-Royce offre una retribuzione aggiuntiva ai suoi dipendenti per affrontare il caro vita. Un aiuto economico per sostenere gli effetti dell’inflazione. Si tratta di un pagamento una tantum di 2 mila sterline (circa 2.300 euro) che l’azienda inglese regala a 14 mila dei suoi lavoratori per affrontare la crisi economica che dilaga nel Regno Unito. La notizia è stata data dal Financial Times. Per gli operai si tratta di un aumento di stipendio del 4 per cento per il 2022, retrodatato a marzo.