Settimana nera per le criptovalute, tra perdite e licenziamenti

È stata una settimana nera per il mercato delle cryptovalute. Lunedì è partita con la notizia del blocco dei ritiri e delle transazioni da parte di Celsius , una piattaforma di finanza decentralizzata da 2 milioni di utenti. Una mossa dovuta alla paura di terminare la liquidità, seguita in parte anche dal gigante Binance.

...licenziamenti...

A seguire è arrivata la notizia del licenziamento del 18 per cento della forza lavoro da parte di Coinbase, una delle più note piattaforme di scambio di crypto-asset che aveva raggiunto la celebrità dopo essersi quotata a Wall Street. La crisi dei titoli tecnologici, assieme al ritiro degli investimenti sulle tech company e alla crisi delle cryptovalute hanno spinto l'amministratore delegato ad annunciare un taglio di un quinto del personale.

Notizie che hanno spinto Bitcoin ancora più in fondo, fino a quasi toccare la soglia di 20mila dollari che aveva superato l'ultima volta a fine 2020.

...e denunce

La crypto-settimana nera ha colpito anche Elon Musk, denunciato da un investitore con l'accusa di essere "coinvolto in uno schema piramidale" con cui ha direttamente "manipolato" il prezzo di Dogecoin, una criptovaluta su cui il ceo di Tesla aveva twittato prima apprezzamenti e successivamente commenti negativi.

Forti perdite da inizio anno

Tutte le maggiori cryptovalute hanno subito forti cali dall'inizio del 2022. Chi ha comprato Bitcoin l'1 gennaio e lo ha tenuto fino a ora in portafoglio ha subito una perdita del 56 per cento. Calo che arriva al 71 per Ethereum, il 55 per Binance Coin e a quasi il 100 per cento per Terra Usd. Questo caso è differente dagli altri perché si tratta(va) di una cosiddetta stablecoin: una cryptovaluta nata per emulare l'andamento del dollaro, garantendo un cambio di 1 a 1. A causa di un attacco speculativo attraverso Bitcoin Terra ha però perso la totalità del suo valore, con perdite miliardarie per chi lo aveva acquistato.

Illusione anti-inflazione tradita

Eppure secondo buona parte degli investitori crypto, Bitcoin&co avrebbero dovuto garantire una efficace protezione nei confronti dell'inflazione e della svalutazione delle valute tradizionali. Avendo alcune somiglianze con l'oro fisico (in particolare la scarsità), non avrebbero dovuto perdere valore. E invece così non è accaduto, con Bitcoin che ha clamorosamente perso il confronto con il lingotto nel 2022.