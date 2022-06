Bonus mamma domani, in quali casi si può ancora richiedere

L'incentivo una tantum da 800 euro è stato assorbito dall'Assegno unico universale, in vigore da inizio gennaio. Alcune situazioni danno però ancora diritto a ricevere l'aiuto pensato per le nuove madri. L'Inps ha specificato che le domande sono ancora aperte per chi ha partorito entro il 28 febbraio 2022 e per chi ha raggiunto il settimo mese di gravidanza o pefezionato le pratiche di adozione e affidamento entro il 31 dicembre 2021