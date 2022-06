Tra i beneficiari dell'indennità una tantum prevista dal Dl Aiuti ci sono anche i percettori di assegni pensionistici di vario tipo. Per riceverla occorre essere residenti in Italia e aver avuto un reddito non superiore a 35mila nel 2021. L'erogazione avverrà nel mese di luglio e non sarà necessario presentare alcuna domanda