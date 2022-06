11/11 ©IPA/Fotogramma

Nel 2021 la spesa media familiare per l'abitazione in termini correnti (1.845 euro) è aumentata del 6,0% rispetto al 2020 (ma è tuttora in calo del 6,9% rispetto al 2019). In accordo con le linee guida internazionali, nella spesa per l'abitazione è compreso l'importo della "spesa che le famiglie dovrebbero sostenere per prendere in affitto un'abitazione con caratteristiche identiche a quella in cui vivono e di cui sono proprietarie, usufruttuarie o che hanno in uso gratuito”, spiega l'Istat