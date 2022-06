8/12 ©Ansa

Come aveva preannunciato Lagarde, l'era dei tassi negativi sembra definitivamente tramontata e per questo motivo i mercati sono in fibrillazione. La Fed ha già deciso un maxi rialzo dei tassi, di 75 punti base, a marzo scorso. Gli analisti si attendono un aumento di mezzo punto percentuale sia a giugno che a luglio. Un'ulteriore stretta sarà inevitabile, dal momento che si prevede che le pressioni sui prezzi continueranno a persistere, poiché le interruzioni della catena di approvvigionamento continuano a far lievitare i costi a livello globale