Multe, la denuncia dell'Antitrust: spese notifica gonfiate dai Comuni

Spese di accertamento delle multe stradali a carico del cittadino gonfiate dai Comuni, senza criteri oggettivi, in una sorta di "giungla" lasciata alla discrezionalità dei singoli enti. È la denuncia del presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli, in una recente audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei diritti di utenti e consumatori.

Irregolarità nelle spese di accertamento

Gli enti locali non solo non rendicontano le multe al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità (3 miliardi l'anno), come previsto dalla legge pena decurtazione del 90% dei trasferimenti, ma anche nell'attività di accertamento si riscontrano non poche irregolarità.

"Sulle spese di accertamento delle multe stradali non esistono attualmente criteri oggettivi di quantificazione fissati dal legislatore e ogni ente locale agisce secondo la sua piena discrezionalità, spesso perpetrando evidenti abusi", ha segnalato l'Antitrust durante l'audizione, evidenziando la variabilità di tali costi imposti dai comuni ai cittadini, che possono raggiungere anche i 15 euro a sanzione. Attualmente, sulla base di quanto disposto dall'Agcom (delibera n. 469/19/Cons) la tariffa complessiva per le spese di notifica degli atti giudiziari via posta è fissata in modo forfettario in 9,50 euro. L'articolo 201 comma 4 del Codice della Strada dispone che "le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria".