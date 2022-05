1/10 ©Ansa

L’Antitrust si impegna a 360° per tutelare i consumatori italiani da potenziali danni da pratiche commerciali scorrette. Solo nel 2021 ha irrogato a società che operano in diversi settori multe per oltre 88 milioni di euro

GUARDA IL VIDEO: Dai viaggi ai lidi: i rincari dell'estate 2022