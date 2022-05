5/11 ©Ansa

La meta più popolare per chi ha in programma vacanze lunghe, scrive il Corriere della Sera citando Spiagge.it, è il Friuli-Venezia Giulia, con prenotazioni dalla durata media di 30 giorni. Al secondo posto l’Emilia-Romagna (10 giorni), le Marche e la Puglia (entrambe con una media di 9 giorni). Le fughe al mare più brevi sono invece quelle in Campania e in Liguria (uno e quattro giorni)

