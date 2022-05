6/9 ©IPA/Fotogramma

BIOGAS - Approvato un emendamento al decreto che introduce “misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas”. È previsto che per contribuire all’indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentita per le aziende agricole l’espansione della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio, mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto