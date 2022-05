Spread sale a 205 punti, Borse in calo in Europa

Titoli di Stato in tensione con i rendimenti in rialzo, dopo le decisioni della Fed e in vista delle prossime mosse della Bce. In aumento anche i tassi dei Paesi 'periferici' con quello spagnolo al 2,25% e quello greco al 3,56%

Titoli di Stato in tensione con i rendimenti in rialzo, dopo le decisioni della Fed e in vista delle prossime mosse della Bce. Intanto, lo spread tra Btp e Bund è salito a 205 punti base, rispetto ad un avvio stabile a 200 punti. Sale ancora il rendimento del Btp a dieci anni. Il tasso del decennale italiano ha toccato il 3,2%, portandosi ai livelli di novembre 2018, per poi ripiegare al 3,19. In aumento anche i tassi dei Paesi 'periferici' con quello spagnolo al 2,25% e quello greco al 3,56%.