Economia

Def 2022, via libera dal Cdm: si ritrae crescita Pil, deficit al 5,6%

Il testo è stato approvato all'unanimità. Male l'inflazione, migliora la pressione fiscale, prosegue la riduzione del debito pubblico. Nessun riferimento a spese militari. Disponibili 9,5 miliardi di euro per aiuti: 4,5 già stanziati contro il costo delle bollette. Altri 5 miliardi verranno divisi tra aiuti ai profughi ucraini e alle aziende italiane colpite dal conflitto, contenimento dei prezzi energetici, fondi per la garanzia sul credito e coperture per l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche

Frena la crescita stimata del Pil programmatico, che dal precedente 4,7% viene fissata al 3,1%. Deficit confermato al 5,6%, pressione fiscale in contrazione di qualche decimale, inflazione in forte aumento. Sono i dati economici contenuti nella bozza del Def – Documento di Economia e Finanza – approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri. Nessun riferimento all'aumento degli stanziamenti per spese militari

Il conflitto in Ucraina "ha causato un peggioramento delle prospettive di crescita", ha detto il premier Draghi presentando le misure approvate in conferenza stampa. In particolare, "pesano l'aumento dei prezzi dell'energia e altri beni, ma anche la fiducia dei consumatori che è diminuita. Consumatori e imprese vedono oggi un futuro meno positivo"