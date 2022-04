1/10 ©IPA/Fotogramma

In provincia di Napoli si spende per il Reddito e la Pensione di cittadinanza quasi quanto nell'intero Nord: il dato emerge dall'Osservatorio Inps sul Rdc, secondo il quale a marzo si è speso per il beneficio contro la povertà 105,3 milioni di euro nella provincia di Napoli e 107,7 nelle Regioni del Nord del Paese

