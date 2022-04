Italgas: prematuro parlare di razionamenti, attenzione a temperature

Economia

L'Ungheria ha annunciato che pagherà le forniture dalla Russia seguendo le direttive del decreto di Putin. Per la Commissione europea le transazioni direttamente in rubli comportano un 'aggiramento delle sanzioni'. Alcuni Stati europei avrebbero aperto conti presso Gazprombank che, dopo aver ricevuto i pagamenti in euro o dollari, li convertirebbe in valuta russa

L’Ungheria pagherà in rubli il gas in arrivo dalla Russia. È il ministro degli esteri di Budapest Péter Szijjártó a confermare le indiscrezioni, sottolineando che "l'approvvigionamento dell'energia è materia di sicurezza nazionale e il governo ha il dovere di garantire la sicurezza ai cittadini"

Budapest eviterebbe così il rischio di finire come Polonia e Bulgaria, che si sono viste bloccare i rifornimenti in arrivo dal colosso russo del gas Gazprom per non aver pagato in rubli. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha avvertito che "questo sarà il trattamento destinato a chi si rifiuterà di pagare in rubli"