Pagamento del gas in rubli: cosa significa e cosa potrebbe accadere

Dopo lo stop dell’export di gas russo a Polonia e Bulgaria – che si erano rifiutate di pagare il metano in rubli – anche il resto d’Europa inizia a temere un trattamento simile. Tanto che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che la Germania deve prepararsi a un eventuale blocco del gas russo.

Tutto nasce dal decreto di fine marzo firmato da Vladimir Putin, che indicava la nuova procedura di pagamento richiesta dai russi per ricevere rubli in cambio del proprio metano. Le società europee che comprano il gas da Gazprom dovranno – secondo Mosca – aprire due conti bancari nella banca di Gazprom, uno in euro o dollari e l’altro in rubli. Una volta effettuato il pagamento in moneta occidentale gli acquirenti del gas dovranno cambiare gli euro (o dollari) in rubli sul mercato russo, per poi effettuare un ultimo bonifico in valuta russa a Gazprom.