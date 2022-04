Taglio accise dei carburanti, governo verso l'estensione al 30 giugno

Economia

Decreto bollette, via libera al Senato: tutte le misure previste

L’aula di Palazzo Madama ha dato l’ok finale: sul piatto vengono messi 8 miliardi di euro, di cui 5,5 per far fronte al caro energia riducendo gli oneri fiscali. Previsti interventi sui costi per le famiglie, sulle rinnovabili e sulla temperatura degli edifici pubblici

Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto bollette con 207 voti a favore e 38 contrari. Vengono così stanziati 8 miliardi di euro, di cui 5,5 per far fronte al caro energia riducendo gli oneri fiscali

Per il secondo trimestre del 2022 sono azzerati gli oneri di sistema sia per le utenze domestiche che per le imprese ed è confermato il taglio dell'Iva sul gas