È arrivato il secondo via libera del Consiglio dei ministri al decreto per accelerare la realizzazione del Pnrr. Nel testo, che era già passato per il Cdm la scorsa settimana, sono previste diverse norme per contrastare l’evasione fiscale

