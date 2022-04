10/10 ©Ansa

ECOBONUS – Per gli interventi nell’ambito dell’Ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute - quindi che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che hanno un costo inferiore a 10 euro o sono in edilizia libera – si specifica che è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici previsti per ogni tipologia di intervento. Per la verifica non è però necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato