I segnali contrastanti dei colloqui tra Russia e Ucraina contribuiscono alla volatilità degli indici. Altalena per le Borse asiatiche che poi, tranne Hong Kong, hanno chiuso in rialzo. Avvio in positivo per i principali Mercati in Europa. Ancora in salita il prezzo del petrolio ascolta articolo Condividi

Mentre in Ucraina continua la guerra russa, salgono ancora i prezzi del petrolio sui mercati internazionali. A Milano Piazza Affari ha aperto in rialzo, così come i principali indici europei. Altalena per le Borse asiatiche che poi, tranne Hong Kong, hanno chiuso in rialzo. A contribuire alla volatilità degli indici sono i segnali contrastanti dei colloqui tra Russia e Ucraina.

La Borsa di Milano e i Mercati europei La Borsa di Milano ha avviato la seduta in rialzo. L'indice Ftse Mib è salito dello 0,34% a quota 24.204 punti, sostenuto da energia e banche. Avvio in rialzo anche per le altre principali Borse in Europa: Parigi ha aperto a +0,02%, Francoforte a +0,9%, Londra sulla parità. Gli investitori monitorano gli sviluppi della guerra in Ucraina e gli indici provano a resistere alla volatilità che le “tre streghe” - la triplice scadenza di futures e opzioni sugli indici e le opzioni sulle azioni - portano sui listini.

L’andamento di petrolio e gas Per quanto riguarda il petrolio, salgono ancora i prezzi. Il Wti americano con consegna ad aprile è in rialzo del 3% a 106,13 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord si avvicina a 110 dollari e segna un prezzo di 109,37, pari a +2,56%. Il gas naturale viene invece scambiato in Europa a 109 euro (+3,72%). Gli ordini per le consegne di gas naturale russo in Europa tramite gasdotti in transito in Ucraina sono rimbalzati, riporta Bloomberg, mentre le spedizioni dalla Germania alla Polonia sono rallentate, secondo i dati di rete.